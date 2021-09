Chris Murphy : Kaïs Saïed ne tient pas ses engagements

Le sénateur américain Chris Murphy, a indiqué, dans une chronique publiée dans « The ctmirror », ce lundi 27 septembre 2021, que les mesures annoncées le 22 septembre par le président de la République Kaïs Saïed « contredisent ses engagements envers le peuple tunisien à protéger et à soutenir ses droits démocratiques, et ne sont pas le moyen de résoudre les problèmes très réels auxquels la Tunisie est confrontée ».

« Lors de notre rencontre, j'ai exhorté le président Saïed à mettre rapidement fin à l'état d'urgence et je l'ai pressé de présenter son plan pour ramener le pays à une démocratie représentative. Je lui ai dit que l'inquiétude grandissait pour la Tunisie dans le Connecticut et à travers les États-Unis, et que des détails sur la façon dont il rétablirait la démocratie aideraient à apaiser ces inquiétudes des partenaires de la Tunisie, comme les États-Unis. J'ai clairement indiqué que l'intérêt des États-Unis est de protéger et de faire progresser une démocratie et une économie saines pour le peuple tunisien. Nous ne favorisons aucun parti par rapport à un autre et n'avons aucun intérêt à promouvoir un programme de réforme spécifique. C'est aux Tunisiens qu'il appartient de trancher sur ces questions. Mais la poursuite des relations étroites des États-Unis avec la Tunisie est liée à l'engagement soutenu de la Tunisie en faveur de la démocratie » a écrit le sénateur.

Chris Murphy a rappelé, qu’à leur entretien qui s’est déroulé début septembre, Kaïs Saïed lui a affirmé que son intention n'était pas de renverser le gouvernement démocratique et que son plan était de nommer un nouveau chef du gouvernement et d'entamer le processus de modification de la constitution pour mettre en place un système plus efficace et une structure gouvernementale plus réactive.

« Il n'a fourni aucun calendrier ni aucun détail important, et cette semaine, le président Saïed a fait le contraire de ce qu'il avait promis à notre délégation en déclarant son intention de gouverner par décret et de suspendre certains textes de la constitution. Nous devons continuer à soutenir le peuple tunisien, mais jusqu'à ce que la démocratie soit rétablie, nous devons reconsidérer notre programme d'assistance sécuritaire à la Tunisie » a-t-il conclu.

M.B.Z