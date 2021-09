Des organisations nationales appellent à fixer des échéances pour mettre fin à l’état d’exception

Six associations, dont le SNJT, l’ATFD, l’AMT et la LTDH ont signé ce lundi 27 septembre 2021, un communiqué rejetant toute tentative d’accaparement du pouvoir sans mécanismes de contrôle et sans que des échéances précises ne soient fixées pour rétablir le cours normal de la démocratie et mettre fin à l’état d’exception.

Les signataires ont appelé le président à clarifier le flou de l'organisation temporaire des pouvoirs sur les libertés publiques et individuelles et les organes indépendants et constitutionnels s’inquiétant d’être face à une suspension complète de la constitution et de ses acquis qui reflètent des décennies de luttes. Ils ont aussi appelé à activer les garanties de participation, de transparence et de contrôle en tant que mécanismes nécessaires pour assurer le suivi de la correction du processus démocratique.

Les organismes signataires ont également souligné leur adhésion à l’indépendance de la justice « véritable garant de la démocratie » et à lutter contre toute forme d’ingérence dans le système judiciaire, soulignant, par ailleurs, la nécessité de respecter l'indépendance des institutions médiatiques et de protéger la liberté de presse.

Ils ont aussi noté que l’attention accordée en ce moment à la situation politique ne doit pas évincer les problématiques économiques et sociales et la crise qui impacte particulièrement les classes fragiles et permet ainsi de les instrumentaliser, appelant à la formation rapide d’un gouvernement capable de construire des politiques publiques justes et efficaces dans tous les domaines selon une approche participative qui sert les intérêts du peuple tunisien.

M.B.Z