LTDH : Nous sommes préoccupés par la monopolisation des pouvoirs !

La Ligue tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme (LTDH) a rappelé son soutien aux mesures exceptionnelles annoncées par le président de la République, Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021. Ces mesures, selon la LTDH, répondent aux attentes de plusieurs catégories marginalisées et appauvries.

Dans un communiqué du 27 septembre 2021, la LTDH a considéré que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) avait délibérément bloqué l’application des dispositions du Chapitre six de la Constitution tunisienne relatives aux Instances Constitutionnelles Indépendante, l’élection de leurs membres et la mise en place de la Cour Constitutionnelle.

La LTDH a exprimé son inquiétude quant aux dispositions du décret n°117 du 22 septembre 2021. « Malgré les promesses faites lors des rencontres entre les représentants de la LTDH et le président de la République, notre préoccupation ne cesse de croître face à la monopolisation des pouvoirs et l’exercice du pouvoir législatif à travers les décrets en plus du pouvoir régulateur, ceci sans possibilité de contrôle ou de faire appel », a poursuivi le communiqué.

La LTDH a critiqué la déification des décrets et dispositions monopolisés par la présidence de la République et qui portent atteinte aux droits et libertés, en raison de l’absence d’un contrôle administratif et de la possibilité de faire appel.

La LTDH a, également, souligné le retard dans l’application de mesures barrant la route au retour vers l’avant du 25 juillet 2021. « Nous n’avons pas noté de mesures traitant les problèmes économiques et sociaux. Les prix ont augmenté, la baisse du pouvoir d’achat s’est amplifiée et les slogans de lutte contre la corruption, la poursuite des fugitifs et l’ouverture des dossiers des assassinats, du terrorisme ont commencé à se dissiper », lit-on dans le même communiqué.

En ce qui concerne les révisions du régime politique, la LTDH a appelé à limiter l’application de mesures exceptionnelles dans le temps et à accélérer le retour vers la démocratie. L’organisation a exprimé son attachement à la révision du décret 117 afin de poser des outils de contrôle. La LTDH a, aussi, souligné l’importance du respect de l’alternance pacifique du pouvoir.

Enfin, la LTDH a attiré l’attention sur l’importance de dissocier les affaires internes de l’Etat des pôles et alliances régionaux et internationaux.

