CJD Business Awards 2021 - Le prix du Meilleur Jeune Dirigeant décerné à Marouan Ariane

Le prix du Meilleur Jeune Dirigeant 2021 a été décerné à Marouan Ariane – Impact Nutrition, une marque 100% tunisienne de suppléments nutritionnels, et ce samedi 25 septembre lors de la cérémonie de remise du prix du Meilleur Jeune Dirigeant de la 12e édition des CJD Business Awards 2021.

Organisé par le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises de Tunisie et la Konrad Adenauer Stiftung, ce concours récompense les jeunes managers tunisiens de divers secteurs d’activités, ayant fait preuve de leadership, d’innovation et de créativité dans le développement de leur entreprise, dans l’objectif de favoriser la nouvelle culture entrepreneuriale et développer une nouvelle génération d’entreprise en Tunisie.

Pour cette édition, le CJD a été accompagné par plusieurs partenaires ; Tunisie Télécom, Carte Assurance, Topnet, Sodexo, Ms Solutions, FM Building, Evertek, Sensea, Afrique Assistance, Guerlin, entre autres.

D'après communiqué