Mejdi Ben Ghezala démisionne d'Attayar

Le président du conseil national d’Attayar, Mejdi Ben Ghezala, a annoncé, jeudi 23 septembre 2021, sur son profil Facebook sa démission du parti.

« En temps, il est important de souligner qu'il n'y a pas de démocratie sans partis démocratiques dotés de projets nationaux… La monopolisation de la prise de décision et des pouvoirs conduit à la dictature et la dictature est le frère jumeau de la corruption… S’opposer et lutter contre le système d'avant le 25 juillet ne peut avoir lieu dans le cadre de la violation de la constitution et par l’instauration des systèmes politiques douteux », a-t-il écrit.

« La lutte pour la démocratie, le développement, la justice sociale et l’instauration d'un État fort et juste est un chemin continu dont le véritable lancement aura lieu après la chute du système populiste qui remplacera le système de la corruption... Nous continuerons à rêver d’un véritable Etat malgré les dangers et les supplices résultant du chemin que nous allons emprunter ! », a-t-il ajouté.

S.G