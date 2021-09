Mustapha Ben Ahmed inquiet face aux mesures exceptionnelles

Le député et leader du parti Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed, a exprimé son inquiétude face aux mesures exceptionnelles annoncées par le président de la République à la date du 22 septembre 2021.

« Si la société succombe au séisme d'hier et accepte de subir ce qui lui a été imposé, alors l'éducation, la femme, la modernité, l'indépendance, les organisations, les partis, les associations, les droits et libertés et tous ces slogans, dont nous étions fiers devant nos voisins et les pays de notre continent, sont devenus un mirage et n'existe pas dans notre réalité », a écrit le député le lendemain de l’annonce.

S.G