Qalb Tounes appelle à l'union afin de lutter contre la dictature !

Le bloc parlementaire du parti Qalb Tounes a affirmé que le président de la République, Kaïs Saïed, a enfreint la Constitution. Cette infraction s’est amplifiée par l’annonce des mesures relatives à l’organisation provisoire des pouvoirs, le 22 septembre 2021.

Dans un communiqué publié le lendemain, le bloc parlementaire a considéré que cette annonce signifie l’exécution d’un coup d’Etat contre la légitimité. Il s’agit, selon la même source, de mesures de suspension de l’application de la Constitution et de l’instauration d’une nouvelle dictature.

Le bloc parlementaire a souligné l’importance des valeurs de la République et des acquis de la démocratie. Il a appelé l’ensemble des composantes de la scène politique, les organisations nationales, les composantes de la société civile et les personnalités publiques à s’unir et faire prévaloir l’intérêt général à travers l’élaboration d’un projet patriotique et à lutter pacifiquement afin d’achever le processus démocratique.

Le communiqué a, également, exprimé son opposition à la perturbation du processus démocratique et à la monopolisation des pouvoirs. Cette opposition est, aussi, dirigée à l’encontre de l’ingérence dans la justice tunisienne, les médias, les partis politiques et les associations.

Par la suite, le bloc parlementaire s'est dit étonné par l'absence de contrôle administratif, institutionnel, judiciaire et législatif, des décisions du Président. « Le bloc considère ceci comme un tournant dangereux pour la démocratie, l'Etat de droit et les institutions qui imposent la séparation des pouvoirs en maintenant un équilibre entre eux », lit-on dans la même source. Ce tournant porterait, aussi, atteinte à l’unité nationale et à la paix sociale.

S.G