Quatre partis créent le Front démocratique

Dans un communiqué conjoint publié le 22 septembre 2021, quatre partis ont décidé de créer le « Front démocratique » qui est un cadre politique dans lequel ces partis coordonneront leurs efforts pour faire face au « putsch » de Kaïs Saied. Ces partis sont Al Irada présidé par Moncef Marzouki, l’UPR conduit par Lotfi Mraihi, Al Irada Chaâbiya et le mouvement Wafa de Abderraouf Ayadi.

Selon le communiqué, ce front a pour but de défendre la volonté du peuple et son intérêt supérieur ainsi que les libertés publiques, la constitution et la loi. Il va également contrer le péril imminent qui guette le pays et qui serait Kaïs Saïed. Les partis estiment que le président de la République s’est parjuré, a entravé la constitution et est hors la loi. Il a également adopté un discours violent qui menace la paix et divise les Tunisiens, selon le communiqué.

Les partis du front démocratique estiment que le locataire de Carthage a perdu toute légitimité après l’annonce de mesures qui confirment qu’il est sorti de la constitution et s’est rebellé contre la loi. Par conséquent, ces partis considèrent que la destitution de Kaïs Saïed est un devoir et ils invitent les forces de sécurité, l’armée et la garde nationale à ne plus traiter avec Kaïs Saïed. Ils invitent également le pouvoir judiciaire à prendre ses responsabilités et à faire face à ce putsch.

Les signataires ajoutent que le premier acte de ce nouveau front sera de soutenir les manifestations de la société civile contre le renversement du pouvoir. Ils invitent leurs sympathisants ainsi que ceux qui croient à la révolution et au droit du peuple à choisir ses gouvernants à participer aux manifestations.

S.F