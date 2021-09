Mabrouk Korchid à propos de Kaïs Saïed : Le pouvoir lui est monté à la tête !

« Le pouvoir lui est monté à la tête, à tel point qu’il n’est plus capable de discerner les choses. Il faut être réaliste », a affirmé mercredi 22 septembre 202, le député Mabrouk Korchid, en parlant du président Kaïs Saïed et de ses dispositions transitoires.

Au micro de Zouheïr El Jiss dans l'émission Politica sur Jawhara Fm, l’élu a martelé que la légitimité est une légitimité électorale, et qu'il est inacceptable qu’une seule personne légifère aux Tunisiens et leur dit quoi faire. Pour lui, l’individualisme est inacceptable quelles que soient les conditions.

Et de s’interroger si c'est le président qui va changer la loi électorale, en notant qu’un comité d’experts n’a pas la légitimité pour changer la loi électorale.

« On est pour le changement du régime politique et j’aurai aimé que cela se fasse avec rationalité et concertation. On est d’accord que le régime politique est corrompu et que la Constitution n’est pas faite pour gouverner le pays. Mais, la solution est de se mettre d’accord pour faire un référendum, et en mettant en place un comité composé des institutions élues, notamment celles des professionnels », a martelé Mabrouk Korchid.

« Pourquoi il ne fait par participer les Tunisiens ? », s’est-t-il interrogé. Pour lui, la réponse est simple, le chef de l’Etat pense qu’il est au-dessus de tous dans tous les domaines et ceci représente une voie fermée.

I.N