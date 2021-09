Al Karama dément le Tribunal militaire





Réagissant au mandat de dépôt émis contre son député Nidhal Saoudi, le Coalition Al-Karama a publié un communiqué, signé par le député Yosri Dali, imputant à la présidence de la République la responsabilité des procès militaires et politiques intentés contre ses élus.

Le parti a noté que ces procès avaient pour objectif d’éliminer les ennemis politiques de Kaïs Saïed.

Mardi, le juge du premier bureau au Tribunal militaire a émis un mandat de dépôt contre le député Al-Karama, Nidhal Saoudi, dans le cadre de l’affaire dite de l’aéroport.

Le même jour, le Parquet militaire a émis un mandat de dépôt contre le député radical et chef du bloc Al Karama Seif Eddine Makhlouf après avoir menacé un magistrat qui lui a refusé de défendre – en tant qu’avocat et alors qu’il est partie – le député Nidhal Saoudi sachant que cela est interdit par la loi.

A ce sujet, Al-Karama a signalé qu'il s'agissait d'un simple échange entre Seif Eddine Makhlouf et le magistrat contrairement à ce qu'a avancé le Tribunal militaire.

Le parti a appelé, également, les acteurs politiques et activistes de la société civile à former un front national afin de défendre les acquis de la Révolution et faire chuter « le coup d’Etat » en référence aux décisions annoncées par le président de la République le 25 juillet.

La Coalition Al-Karama a, par ailleurs, dénoncé des campagnes de dénigrement contre ses élus et ses sympathisants sur les réseaux sociaux.

Cinq députés d’Al Karama font l’objet de poursuites par le Tribunal militaire de Tunis. Ils sont impliqués dans l’affaire de l’aéroport lorsqu’ils se sont attaqués, en mars dernier, aux agents de la police des frontières de l’aéroport Tunis-Carthage. Ils ont essayé de les forcer à faire voyager une femme fichée S17, suspecte d’être impliquée dans une affaire terroriste.

N.J.