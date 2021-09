Effondrement d'une partie du plafond d'une salle de classe au Kram - Fermeture de l'école

L’école primaire, située à l’avenue Habib Bourguiba au Kram, où une partie du revêtement du plafond s’est écroulée, dans la matinée du mardi 21 septembre 2021, est fermée temporairement à partir de mercredi 22 septembre 2021, a indiqué la déléguée régionale de l’éducation de Tunis I, Fatma Hlel, dans une déclaration à la Tap.

A lire également Quatre enfants blessés dans l’effondrement du revêtement du plafond d'une école primaire au Kram

L’école en question sera soumise à une inspection technique par des experts pour déterminer les réparations à faire dans les divers espaces. En attendant sa réouverture, un soutien psychologique sera assuré aux élèves, qui ont été traumatisés par l’incident.

La déléguée a profité de l’occasion pour affirmer qu'aucun défaut n'avait été constaté dans l'infrastructure des salles, que leur état semblait normal et ne méritant pas d'entretien, les travaux d’aménagement et d'entretien des locaux effectués avant la rentrée scolaire s’étant limité au complexe de santé scolaire. Elle a souligné la volonté du ministère de l’Education à achever les travaux nécessaires dans cette école primaire pour offrir des conditions sûres de scolarité. Et de soutenir que la sécurité physique des élèves et du cadre éducatif est l'une des priorités du ministère et de toutes ses structures.

Notons que l’incident survenu la veille n’avait pas fait de victime, mais que trois élèves avaient eu des égratignures sur le visage et les mains alors que la quatrième, une élève de huit ans, a été blessée au niveau du bras et a dû être transférée à l’hôpital d'enfants de Bab Saadoun.

Dans ce cadre, Fatma Hlel avait noté que ces blessures étaient engendrées par les bousculades, qui ont suivi le bruit de fissure qui a devancé l’écroulement d’une partie du revêtement du plafond.

I.N