Le Tribunal militaire émet un mandat de dépôt contre Seif Eddine Makhlouf

Le parquet militaire a rendu public un communiqué, mardi 21 septembre 2021, indiquant qu’un mandat de dépôt avait été émis contre le député radical et chef du bloc Al Karama Seif Eddine Makhlouf.

Le parquet militaire indique que Seif Eddine Makhlouf s’est présenté l'après-midi au Tribunal militaire voulant défendre le député Nidhal Saoudi, alors que cela est interdit par la loi dans la mesure où il existe un conflit d’intérêt puisque Seif Eddine Makhlouf est impliqué dans la même affaire.

Suite à ce refus de plaidoyer, Seif Eddine Makhlouf s’en est pris à un magistrat dans les couloirs du Tribunal militaire et l’a menacé en lui affirmant qu’il détenait des informations concernant les noms des personnes impliquées dans le coup d’Etat, dont, les noms impliqués dans les procès militaires.

Le parquet estime que ces agissements constituent une atteinte à la magistrature de manière générale et une menace flagrante aux juges militaires lors de l’exercice de leur fonction. Ainsi, le procureur général près de la Cour d’appel militaire a été informé tenant compte du statut d’avocat du concerné. Le procureur général a, donc, ordonné l’ouverture d’une information judiciaire. Un mandat de dépôt avait été émis à son encontre tenant compte du flagrant délit.

Du côté des « Karama » une autre version invraisemblable des faits a été livrée par l’avocate Ines Harrath. Cette dernière a annoncé que le juge d’instruction du 3e bureau au Tribunal militaire avait émis un mandat de dépôt contre le député et chef du bloc Al Karama Seif Eddine Makhlouf dans une affaire instruite le soir même. Selon elle, cette affaire s’est basée sur un rapport immédiat élaboré par le substitut du procureur de la République auprès du Tribunal militaire à la suite d’une discussion à propos de la sécurité du pays alors que Seif Eddine Makhlouf se trouvait "par hasard" au Tribubal, affirmait Me Harrath. « Le contenu de la discussion a été considéré comme étant un crime de flagrant délit : atteinte au moral de l’armée et propagation de fausses informations. Il sera auditionné le 30 septembre 2021 », précise l’avocate.

On mentionnera, par ailleurs, que la page officielle du député Makhlouf a été désactivée dans la soirée.

Seif Eddine Makhlouf a été remis en liberté quelques heures après son arrestation, le 17 septembre 2021. Il avait été convoqué par le juge d'instruction près du Tribunal militaire pour être auditionné dans l’affaire de l’aéroport.

Seïf Eddine Makhlouf est aussi poursuivi pour différentes agressions contre la députée Abir Moussi et un magistrat. Il est également soupçonné de fraude fiscale et a eu un redressement de quelque 260.000 dinars.

S.H