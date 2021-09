Les leaders d’Attayar, Ettakatol, Al Jomhouri et Afek Tounes en réunion à l’UGTT

Ghazi Chaouachi, Khalil Zaouia, Issam Chebbi et Fadhel Abdelkefi, respectivement, secrétaires généraux, des partis Attayar, Ettakatol, Al Jomhouri et Afek Tounes, se sont réunis, mardi 21 septembre 2021, avec le chef de la Centrale syndicale, Noureddine Taboubi.

L’Union générale tunisienne du travail a annoncé la rencontre dans un bref communiqué précisant, uniquement, que le débat a tourné autour de la situation générale du pays.

Cette rencontre intervient au lendemain du discours enflammé qu’a donné le président de la République, Kaïs Saïed, en marge d’une visite inopinée à Sidi Bouzid, berceau de la Révolution. Le chef de l’Etat a affirmé que les mesures exceptionnelles se poursuivraient notant sa volonté de réviser le Code électoral. Il a, par ailleurs, réitéré ses promesses de nommer un chef de gouvernement.

Le 14 septembre, Attayar, Al Joumhouri, Afek Tounes, Ettakattol et Amal, ont publié communiqué conjoint rejetant catégoriquement tout appel à suspendre la Constitution. Ils ont, également, appelé le président de la République à honorer ses engagements envers les Tunisiens et à respecter la Constitution et son serment.

Les partis signataires ont aussi exprimé leur refus de voir les pouvoirs centralisés au niveau de la présidence de la République et ont appelé le chef de l’Etat à désigner, dans les plus brefs délais, un chef de gouvernement compétent, capable de relever les défis sociaux et économiques, pour pallier le vide actuel et répondre aux attentes des Tunisiens.





