Mohamed Goumani : Kaïs Saïed continue de diviser les Tunisiens et d’élargir le cercle de ses adversaires

Le président de la commission de gestion de crise politique au sein du mouvement Ennahdha, Mohamed Goumani, a annoncé, lors de son intervention ce mardi 21 septembre 2021, sur Mosaïque FM, qu’Ennahdha va incessamment publier un communiqué pour réagir au discours donné hier, à Sidi Bouzid, par le président Kaïs Saïed.

Mohamed Goumani a toutefois estimé que le président est sorti de l’interprétation abusive de la constitution pour dévier le pouvoir et tenter d’imposer sa vision unilatéralement.

« On dirait qu’il dit que l’Etat était le danger imminent et qu’il doit donc démanteler cet Etat pour le reconstruire. Le président continue de diviser les Tunisiens et d’élargir le cercle de ses adversaires, en évoquant le 17 décembre et le 14 janvier séparément il crée une scission parmi les citoyens » a-t-il poursuivi.

Mohamed Goumani a aussi commenté la forme du discours, indiquant qu’il donne une idée sur ce que serait le modèle du pouvoir dans une ère marquée par le populisme.

« Sa vision, il aurait pu en parler depuis son bureau à Carthage, mais en optant pour cette manière il a nui à l’image de la télévision et de la Tunisie. On dirait que les priorités du président sont autres que celles du peuple » a-t-il conclu.

Devant un public chauffé à blanc, le président de la République a annoncé hier que les mesures exceptionnelles vont se poursuivre, que des dispositions transitoires ont été mises en place, qu’un chef de gouvernement va être désigné et un nouveau Code électoral sera mis en place.

Il a assuré que les droits et les libertés seront respectés et que personne n’a été ou ne sera emprisonné pour ses prises de positions ou ses points de vue.

Revenant sur le temps pris pour agir depuis le 25-juillet, il a indiqué qu’il le lui a fallu pour faire le tri et révéler les personnes intègres, précisant qu'il a décidé seul.

M.B.Z