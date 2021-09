Accusé de laxisme, le conseil de la justice judiciaire se défend

Le Conseil de la Justice Judiciaire (CJJ) a condamné les campagnes de diffamation à son encontre et d’incitation visant ses membres.

Dans un communiqué du 21 septembre 2021, le CJJ a souligné l’importance de respecter la gestion des dossiers disciplinaires de la part des institutions constitutionnelles dans le cadre de l’indépendance et de l’objectivité.

Le CJJ a, également, entamé de sa propre initiative l’ouverture d’enquêtes relatives à des affaires de corruption depuis août 2019. « Le conseil avait transféré le dossier concernant les écoutes relatives aux assassinats des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi au ministère public et à l’Inspection Générale du ministère de la Justice », lit-on dans le même texte.

Par la suite, le conseil a assuré que le conseil de discipline est régi par les normes et les procédures légales mentionnées dans la loi n°34 de l’année 2016, du 18 avril 2016. « Cet organe opère dans le cadre de l’indépendance et du respect de la Constitution, des lois, des normes internationales et de toute tension politique », a poursuivi le CJJ.

Le CJJ a, aussi, souligné l’impact positif du mouvement au sein des magistrats. Celui-ci a permis d’atteindre plusieurs objectifs tels que le rééquilibrage des effectifs dans les tribunaux.

« Le conseil avait renforcé les principes de l’indépendance et de l’intégrité en mettant fin à l’ingérence de la vie politique qui a duré dix ans de 2011 à 2021, ceci en mettant fin au détachement de juges judiciaires au sein du pouvoir exécutif et des instances… », a indiqué le communiqué.

A ce sujet, le conseil a rappelé que selon la législation en vigueur, l’arrêt du détachement conduit à la reprise de la fonction magistrale au sein des tribunaux.

Le CJJ a, aussi, souligné la nécessité de respecter le conseil en tant qu'institution constitutionnelle garante du bon fonctionnement de la justice. Il a précisé que les principes d'égalité des chances, de transparence, d'efficacité, d'impartialité et d'indépendance sont pris en considération et respectés lors de l'examen du parcours professionnel des juges.

S.G