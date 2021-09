Jerandi à Nuland : Les mesures exceptionnelles visent à corriger la trajectoire

« Les mesures exceptionnelles prises par le président de la République, Kaïs Saïed, le 25 juillet dernier, visent à corriger la trajectoire de la transition » et « il n’y a pas de retour sur le choix de la démocratie et des libertés », a assuré le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, lors d’un entretien avec la sous-secrétaire d'Etat pour les Affaires politiques des Etats-Unis, Victoria Nuland.

Cette même rencontre a permis d’évoquer les relations distinguées d'amitié et de coopération existant entre les deux pays et des moyens de les développer davantage. Dans ce cadre, M. Jerandi a souligné la volonté de la Tunisie de préserver les acquis de son expérience démocratique.

Les travaux de la 76ème session de l’assemblée générale des Nations-Unies, qui s’est déroulée du 20 au 27 septembre 2021 à New York, ont permis aux divers participants d’échanger leurs visions concernant les questions régionales et internationales.

La rencontre entre Othman Jerandi et Victoria Nuland a permis de réitérer la volonté des deux parties de coordonner et de se consulter davantage, en ce qui concerne les affaires soumises au Conseil de sécurité des Nations Unies, a indiqué un communiqué des Affaires étrangères tunisiennes daté de mardi 21 septembre 2021.

Toujours selon ce même document, les deux parties ont affirmé leur volonté de continuer à soutenir le processus de consensus politique en Libye et d'aider les Libyens à avancer dans la mise en œuvre de la feuille de route ainsi que dans l'organisation des élections législatives et présidentielle prévues pour le 24 décembre prochain, en soulignant la nécessité d’éjecter, dans les plus brefs délais, les combattants étrangers et les mercenaires du territoire libyen, ceci en application de l'accord de cessez-le-feu et des résolutions du Conseil de sécurité.

La responsable américaine a affirmé, pour sa part, la volonté de son pays à continuer de soutenir l'expérience démocratique tunisienne, outre le fait de renforcer la coopération avec la Tunisie afin de consolider le choix démocratique et de renforcer ce processus, d'une manière qui réponde aux aspirations du peuple tunisien en termes de développement.

I.N