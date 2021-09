Abdellatif Mekki : Kaïs Saïed a officiellement gelé la Constitution !

L'ancien ministre de la Santé et membre du bureau exécutif d'Ennahdha, Abdellatif Mekki, a commenté, mardi 21 septembre 2021, les annonces prononcées la veille par le chef de l’Etat.

Au micro de Wassim Ben Larbi dans l'émission Expresso sur Express Fm, le dirigeant nahdhaoui a affirmé que « faisant abstraction de la forme, le président de la République a annoncé officiellement, lors de son discours hier à Sidi Bouzid, sa décision de geler la Constitution. Il ne va plus, par conséquence, la respecter. Kaïs Saïed confirme les craintes des personnes qui ont eu confiance en lui, le 25 juillet dernier ».

Pour lui, tout démocrate qui se respecte n’acceptera pas le gel de la Constitution, et ceci pour une raison toute simple : les constitutions démocratiques mettent en place des dispositions pour amender les lois et il n’y a aucune raison de ne pas respecter la constitution pour amender les lois ou développer le régime politique.

Abdellatif Mekki a estimé que ce gel de la constitution vise à contrôler tous les pouvoirs dans le pays, au nom du peuple. Le chef de l’Etat a déjà l’exécutif, il a fait main basse sur le pouvoir législatif puis viendra le temps où il va contrôler le pouvoir judicaire, pour finir en portant atteinte aux libertés. « C’est juste une question de temps ! ».

Pour lui, Kaïes Saïed est en train d’agir hors de la Constitution en usant de la force, en recourant aux insultes et humiliations ainsi qu’au harcèlement de ses opposants, et non pas en usant de la force démocratique avec un jugement de la Cour Constitutionnelle.

Rappelons que le président de la République avait annoncé la veille que « les mesures exceptionnelles vont se poursuivre, des mesures transitionnelles ont été mises en place, un chef de gouvernement va être désigné et un nouveau Code électoral sera mis en place. Le monde entier doit savoir que les droits et les libertés seront respectés et que la souveraineté est au peuple ». Dans ce contexte, il a assuré que les droits et les libertés ont été respectés et que personne n’a été emprisonné pour ses prises de position ou ses points de vue.

I.N