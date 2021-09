Couacs lors du discours de Sidi Bouzid : La présidence n’avait pas prévenu les équipes de la Télévision nationale

Les Tunisiens ont été choqués, lundi 20 septembre 2021, par la médiocrité de la retransmission du discours du chef de l’Etat fait à partir de Sidi Bouzid. Jihene Turki, journaliste dans l’établissement, a tenu à porter certains éclaircissements à ce sujet. Elle a ainsi expliqué que la retransmission était chaotique, la présidence de la République n’ayant prévenu la Télévision nationale du discours qu’à 19h15. La Télévision nationale a dû envoyer en urgence l’équipe la plus proche stationnée à Kasserine.

La journaliste a spécifié que le chauffeur a dû rouler à 160 Km/h pour être dans les temps, en soulignant les mauvaises conditions dans le gouvernorat et les difficultés rencontrées par ses collègues.

Jihene Turki a profité de l’occasion pour appeler la présidence à réviser son comportement avec les médias et que c’est l’institution présidentielle seule qui assume la responsabilité des manquements constatés.

Notons que la distance entre le capitale Tunis, où se trouve le siège de la Télévision nationale et ses équipements, et Sidi Bouzid est de plus de 275 km, soit au moins quatre heures de route. La distance entre Kasserine et Sidi Bouzid est de 75 km, soit au moins une heure et demi de route. Le tout sans compter le temps de l’installation du matériel et les tests à réaliser avant un direct.

I.N