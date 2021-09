Salsabil Klibi à Kaïs Saïed : L’article 80 de la constitution vous oblige à retourner à l’avant 25 juillet !

L'Universitaire spécialiste du droit constitutionnel, Salsabil Klibi, a commenté, dans un post publié ce mardi 21 septembre 2021, sur les réseaux sociaux, le discours prononcé par le président de la République, Kaïs Saïed, depuis Sidi Bouzid.

Salsabil Klibi a adressé un message au chef de l’Etat, lui indiquant qu’il lui sera difficile de concilier sa volonté de rompre avec le système issu du processus du 14-27 janvier 2011 et de réaliser son projet, avec un soutien populaire puisé notamment à Sidi Bouzid, berceau de la révolution, en recherchant également la bénédiction des gens qui adhèrent aux exigences de la État de droit et qui considèrent que le respect de la légitimité constitutionnelle est une question vitale.

« Ces personnes qui appellent à rechercher des moyens de sortir de la crise par des moyens légaux, à moins que vous ne vouliez leur couper l’herbe sous le pied si elles mettent en garde sur la possibilité de renverser les garanties liées aux droits et libertés si on entre dans le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution. Par conséquent, vous avez laissé le sort de la constitution de 2014 dans le flou et avez affirmé votre engagement à garantir les droits et libertés dans une salle où personne n’y prêtait la moindre attention. Vous avez souligné que vous avez respecté la constitution en même temps que vous retournez dans votre assemblée et votre auditoire et jurez qu'il n'y a aucun moyen de revenir avant le 25 juillet » a écrit Mme Klibi.

« Monsieur le président, combiner ces deux alliés est difficile et l’article 80 de la constitution vous oblige à retourner à l’avant 25 juillet » a-t-elle conclu.

Dans une ambiance survoltée et sous l’acclamation de ses soutiens venus l’entendre à Sidi Bouzid, le président de la République a annoncé hier que les mesures exceptionnelles vont se poursuivre, que des dispositions transitoires ont été mises en place, qu’un chef de gouvernement va être désigné et un nouveau Code électoral sera mis en place.

Il a assuré que les droits et les libertés seront respectés et que personne n’a été ou ne sera emprisonné pour ses prises de positions ou ses points de vue.

Revenant sur le temps pris pour agir depuis le 25-juillet, il a indiqué qu’il le lui a fallu pour faire le tri et révéler les personnes intègres, précisant qu'il a décidé seul.

M.B.Z