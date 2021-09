Donald Blome en visite à Tabarka et Béja

L'ambassadeur Donald Blome a visité, ce lundi 20 septembre 2021, de petites entreprises à Tabarka et à Béja où il a rencontré des entrepreneurs tunisiens.

L’ambassadeur américain a constaté l’aide apportée par les subventions et l'assistance technique fournie par l'USAID à ces entreprises, ainsi que leur contribution pour atténuer les effets économiques à long terme de la pandémie.

« Engagés à soutenir les entreprises et la croissance économique de la Tunisie, les États-Unis fournissent 70 millions de dollars à plus de 20.000 petites et moyennes entreprises en Tunisie pour créer et maintenir des emplois », lit-on dans le communiqué de l’ambassade des Etats-Unis.

S.H