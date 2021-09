Chokri Azzouz : Des textes juridiques de référence ont été confisqués par Nadia Akacha

Des textes juridiques de référence utilisés, entre autres, pour la recherche par les étudiants et universitaires ont disparu des bibliothèques des facultés de droit, a révélé, lundi 20 septembre 2021, l’avocat et professeur de droit, Chokri Azzouz.

Dans un statut publié sur Facebook, l’avocat affirme que la cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha, a récupéré, depuis six mois, les seules et uniques copies de référence disponibles à la Faculté de Droit de Tunis et à la Faculté des Sciences juridiques de Tunis sur les pouvoirs du président de la République en période de crise.

Selon Chokri Azzouz, tous les textes de référence en lien avec l’état d’exception ont, également, disparu depuis six mois sur demande de la cheffe du cabinet présidentiel en plus d’une précieuse copie de la constitution française annotée des éditions Dalloz commandée, récemment, par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l’adresse de la Faculté de Droit de Tunis.

S’adressant au président de la République et à sa cheffe de cabinet, l’avocat a ajouté dans sa publication : « Même si vous déménagez toute la bibliothèque de la Faculté de Droit et celle de la Faculté des Sciences juridiques à Carthage, cela ne vous servira en rien car le sujet est bien plus grand que toutes vos capacités intellectuelles. Vous avez intérêt à renvoyer les livres que vous avez pris car il s’agit d’une propriété publique payée par le contribuable et s’en emparer est une soustraction des deniers publics ».

N.J.