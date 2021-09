Rafik Abdessalem : La cote de popularité de Kaïs Saïed est en baisse en raison du coup d’Etat

L’ancien ministre des Affaires étrangères, membre d’Ennahdha et gendre du président du Parlement Rached Ghannouchi, Rafik Abdessalem, a affirmé que la popularité de Kaïs Saïed est en baisse en raison du coup d’Etat qu’il a mené.

Dans une publication Facebook du 20 septembre 2021, et citant le nom de Zargouni, Rafik Abdessalem a considéré que les sondages élaborés par Sigma Conseil visent à influencer et créer l’opinion publique et non-pas à refléter la réalité.

« Je suis certain, en raison des données scientifiques que j'ai entre les mains, que la cote de popularité des opposants au coup d’Etat a augmenté ces derniers jours », a-t-il écrit.

Il a, par la suite, affirmé que la cote de popularité de Kaïs Saïed est en terrible déclin, suite à son coup d'État et à sa performance politique critiquable.

« Si le président est si populaire que ça et que Abir Moussi est en tête, pourquoi ne pas tenir les élections présidentielle et législatives anticipées, pour se reposer et en finir. Ainsi, celui qui est élu aura la légitimité », s’est-il interrogé.

Pour rappel, le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié mercredi 1er septembre 2021, indique que 81% des Tunisiens sont favorables à la prolongation du gel des activités du Parlement.

