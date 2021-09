La Tunisie exprime son étonnement des déclarations éthiopiennes

Le ministère des Affaires étrangères a réagi le 16 septembre 2021, aux déclarations éthiopiennes concernant le Grand Barrage de la Renaissance, remettant en cause l’engagement de la Tunisie et son attachement à la défense des intérêts africains.

Le ministère a rappelé que cette déclaration adoptée par la présidence du Conseil de Sécurité (CS) de l’Organisation des Nations-Unies, était issue de longues négociations avec les parties concernées et membres du conseil, cherchant un rapprochement et un équilibre entre les différents intérêts et préoccupations à tous les niveaux.

La Tunisie a exprimé son étonnement quant au communiqué du ministère éthiopien des Affaires étrangères du 15 septembre mettant en doute l'engagement de la Tunisie envers les causes africaines. Le ministère n'a pas manqué de souligner la qualité des relations de coopération avec la République éthiopienne.

Le ministère a précisé que depuis le début des négociations sur le projet de la déclaration, une consultation continue en coordination avec tous les pays concernés était de rigueur et une solution consensuelle a permis l'adoption à l'unanimité de cette déclaration, qualifiée par l’Ethiopie comme étant un faux pas historique.

Le ministère a rappelé que la Tunisie prônera les négociations et la médiation comme seul moyen de règlement des différends et le Nil demeurera une source de coopération et de paix pour tous les pays de la région.

J.B