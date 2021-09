Des grèves non-annoncées causent des perturbations sur certains services de Tunisie Telecom

L’opérateur national Tunisie Telecom a publié, jeudi 16 septembre 2021, un communiqué dans lequel il explique les raisons des perturbations enregistrées récemment au niveau des services de téléphonie fixe dans certaines régions du pays et causées par l’arrêt de travail « illégal » de certaines équipes techniques.

L’opérateur indique qu’il a été surpris le 13 septembre dernier par une intrusion dans son siège social aux Berges du lac à Tunis faite par des membres de la Fédération générale et des syndicats de base, ce qui a engendré une quasi- paralysie du travail de tous les services se trouvant au siège.

Malgré les perturbations occasionnées, la Direction générale s’est réuni avec le syndicat, croyant à l'importance d'un dialogue constructif avec son partenaire social, et afin d'éviter les répercussions de ce genre de mouvements sur l'intérêt de l'institution et sa réputation auprès de ses clients.

Cette réunion non-programmée n’a pas eu les résultats escomptés. En effet, la Direction générale a ainsi regretté, dans ce même document, l'absence d'accord avec la partie syndicale, qui a tenu à ce qu’on réponde immédiatement à ses revendications matérielles, en dehors du cadre de négociations périodiques.

Elle a affirmé sa compréhension des demandes formulées et son souci constant d'essayer d'y répondre d'une manière qui tienne compte de la situation financière de l'entreprise et des exigences de mise en œuvre de ses programmes de réformes stratégiques.

Tunisie Telecom a profité de l'occasion pour s’excuser auprès de sa clientèle pour tout manquement qui pourrait être constaté dans la qualité des services fournis. Il a tenu à les rassurer, en affirmant continuer ses efforts pour rétablir un rythme normal de travail dans les plus brefs délais, et ceci en recourant à tous les moyens légitimes et disponibles pour assurer la continuité des services.

Pour sa part, la Direction générale a exprimé à son partenaire social sa disponibilité totale et inconditionnelle à poursuivre la négociation sur tous les points soulevés. Et de renouveler sa confiance dans l'esprit de responsabilité de tous, pour prioriser l'intérêt de l'institution et éviter tout ce qui pourrait affecter ses capacités concurrentielles, notamment au vu des défis futurs.