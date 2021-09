Un article de Sky News Arabia fait croire que les élèves tunisiens ont été privés de cours durant deux ans

Depuis le début de la pandémie du Coronavirus en Tunisie, plusieurs confinements nationaux et régionaux ont été décrétés par les autorités tunisiennes.

Suite à cela, les cours ont été suspendus au sein des écoles lycées et universités et un système d'enseignement par groupes a été adopté. Cependant, aucune année blanche n'a été décrétée et les élèves et étudiants ont pu terminer leur année scolaire et universitaire malgré les perturbations.





En effet, en ce qui concerne l’année scolaire 2020-2021, l’interruption des cours a été observée du 14 au 24 janvier, du 21 mars au 4 avril et du 28 avril au 16 mai 2021.

Et pourtant, dans un article datant de ce 16 septembre 2021, le média « Sky News Arabia » insinue que les élèves tunisiens se sont absentés des écoles durant deux ans. Le média en question avait titré comme suit la publication et l’article, tel que le montrent les deux images ci-jointes : « Après deux ans d'absence, les élèves tunisiens retournent à l'école ».

Cette informtion est évidemment une intox. D'ailleurs, « Sky News Arabia » titre sur une interruption des cours mais évoque une perturbation dans le corps de l'article. Contrairement à ce qui a été mentionné en titre, le média écrit, en effet, que les deux dernières années scolaires avaient témoigné d’une simple perturbation des cours.

S.G