Vers un retour de la circulation des personnes entre la Tunisie et la Libye

Les autorités libyennes et tunisiennes ont décidé, mercredi 15 septembre 2021, d’autoriser la circulation entre la Tunisie et la Libye dans les deux sens pour les personnes complètement vaccinées et non-vaccinées.

C’est ce qu’a affirmé le président de la commission de confinement au ministère tunisien de la Santé, Mohamed Rabhi, dans une déclaration accordée à la Tap soulignant que les personnes autorisées à se déplacer doivent présenter un test PCR négatif à la frontière.

Il a ajouté, également, que les personnes non-vaccinées devraient, elles, se confiner pendant dix jours dans un hôtel et présenter, également, une PCR négative.

M. Rabhi a fait savoir, par ailleurs, que les autorités tunisiennes et libyennes s’étaient accordées sur l’ensemble des mesures et protocoles à mettre en place au niveau des postes frontaliers et au niveau administratif et pour les voyageurs.

Le poste frontalier de Ras Jedir reste, tout de même, fermé, selon M. Rabehi car cette décision – discutée mardi lors d’une réunion à Djerba – n’a toujours pas été signée et devrait être ratifiée au plus haut niveau avant son entrée en vigueur.

Le 22 août, la Tunisie a décidé la fermeture de ses frontières avec la Libye évoquant des raisons sanitaires et ce une semaine après que les autorités libyennes ont annoncé la réouverture des frontières de leur côté après une fermeture de plus d’un mois.

N.J.