Mohsen Marzouk : Que veut dire l'expression système d’après le 25 juillet ?

Le président du parti Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk, a critiqué l’utilisation erronée par les politiciens de certaines expressions telles que "système d’avant le 25" et "système d’après le 25". « Le système des partis politiques, de la corruption, des idées et autres expressions visent à créer une liaison entre des composantes, des dynamiques et des lois ou des coutumes », a-t-il ajouté dans une publication Facebook du 15 septembre 2021.

L'utilisation de l’expression « système » par les politiciens, les médias et autres acteurs, selon lui, sans examen de la chose peut conduire à la création d’illusions et d’entités troublantes qui se transforment par la suite en réalité. « Que veut dire alors le système d’après le 25 juillet ? Qu’y avait-il avant ? Quel était le système politique ? Son système électoral ? La structure des lois ? Les relations sociales ? La structure de production ? », s’est-il interrogé.

Le politicien s’est, également, interrogé sur la qualification que l’expression "système d’avant le 25 juillet" pourrait apporter concernant le président de la République. Il a rappelé que Kaïs Saïed avait été élu en 2019 et qu’il a exercé ses prérogatives en nommant des chefs de gouvernement bien avant le 25 juillet 2021.

Mohsen Marzouk a, par la suite, pointé du doigt le fait que le président de la République avait appliqué l’article 80 de la Constitution de 2014 qui fait partie de ce que l’on appelle système d’avant le 25 juillet 2021. Il a poursuivi en mentionnant l’application de loi portant atteinte aux libertés et ayant été élaborées pour réprimer le soulèvement de 1978.

De plus, il a estimé que le parlement existait encore. « Cette période exceptionnelle représente-t-elle le nouveau système ? », s’est-il interrogé encore une fois.

Enfin, Mohsen Marzouk a considéré que le nouveau système est encore à l’état de projet et qu'on ne peut en parler en tant que réalité. « Pareil que pour les drogues, l’utilisation anarchique d’expression crée une illusion à l’opposé du monde réel », a-t-il écrit.

S.G