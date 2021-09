Yadh Elloumi : Nous demanderons la démission de tous les députés pour la dissolution du Parlement !

Le député indépendant Yadh Elloumi a déclaré sur les ondes de Jawhara Fm, le 15 septembre 2021, que « le président de la République a fait preuve de mauvaise foi en s’attardant sur la nomination du gouvernement et l’application de l’article 100 de la Constitution, prévoyant des élections anticipées en cas de dissolution du Parlement. Nous demanderons, afin d'y remédier, la démission de tous les députés ».

Yadh Elloumi a ensuite indiqué que Kaïs Saïed manipulait l’opinion publique à travers ses discours, en annonçant que la limitation du droit de circuler librement et l’assignation à résidence, sont uniquement applicables à ceux qui font déjà partie d’un litige soumis aux tribunaux.

Le député a rappelé que les droits de l’Homme sont inaliénables et universels, tel que le droit d’entrée et de sortie du territoire tunisien et le droit de circuler librement, en ajoutant que les violations actuelles sont graves.

« Nous avons adressé une lettre à la présidence afin de rencontrer le chef de l'Etat. Cette lettre a été signée par soixante-dix députés et déposée au palais par Safi Saïd » a-t-il affirmé.

J.B