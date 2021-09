Des partis politiques appellent Kaïs Saïed à désigner au plus vite un nouveau chef de gouvernement

Attayar, Al Joumhouri, Afek Tounes, Ettakattol et Amal, ont signé, ce mardi 14 septembre 2021, un communiqué conjoint, pour exprimer leur refus catégorique de tout appel à suspendre la constitution, appelant le président de la République, Kaïs Saïed, à honorer ses engagements envers les Tunisiens et à respecter la constitution et son serment.

Les partis signataires ont aussi exprimé leur refus de voir les pouvoirs centralisés au niveau de la présidence de la République et ont appelé le chef de l’Etat à désigner, dans les plus brefs délais, un chef de gouvernement compétent, capable de relever les défis sociaux et économiques, pour pallier le vide actuel et répondre aux attentes des Tunisiens.

Ils ont enfin condamné les violations répétées des droits et des libertés des citoyens, principalement celles liés à la circulation et à la liberté d’expression ainsi que les poursuites engagées devant le Tribunal militaire contre des civils et ont appelé le président, qu’ils ont désigné comme seul responsable, à mettre immédiatement fin à ces pratiques.

Les partis signataires, ont rappelons-le, tenu une réunion aujourd’hui pour se concerter et évaluer le bilan des cinquante jours depuis le début de l’Etat d’exception décrété par Kaïs Saïed le 25 juillet dernier.

M.B.Z