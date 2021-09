Nouvelle organisation de la circulation au centre de Tunis à partir du 15 septembre

Le ministère de l’Intérieur vient d’annoncer que dans le cadre des mesures visant à réduire la congestion du trafic routier dans le centre de la capitale et plus précisément aux heures de pointe, il a été décidé d’organiser la circulation des camions poids lourds et des véhicules lents à partir du mercredi 15 septembre 2021.

Ainsi, et à compter du 15 septembre, tous les camions dont le poids total dépasse trois tonnes et demie, et les véhicules lents, sont interdits d'entrée dans la capitale par les axes suivants :

L'entrée sud de la capitale :

Route Nationale 1

Autoroute A1

Voie rapide du Sud

Entrée ouest de la capitale :

Route Nationale 3

Route Nationale 5

Route Nationale 7

L'entrée nord de la capitale :

Route Nationale 8

Autoroute Tunis Bizerte

Route régionale 21 (Route X).

Cette mesure s’applique du lundi au vendredi de 06h30 à 09h00 et de 16h30 à 19h00 pendant le régime de la double séance.

M.B.Z