Une bourse de 700 dinars pour tous les étudiants, qu’en est-il ?

Depuis hier, lundi 13 septembre 2021, une prétendue déclaration du ministère de l’Enseignement supérieur s'est répandue sur les réseaux, annonçant que tous les étudiants se verraient octroyer une bourse de 700 dinars pour l'année universitaire 2021-2022.

Sur le site joint à cette annonce, il est demandé à l'utilisateur ses informations personnelles, ses données bancaires, ou le mot de passe de la carte de la poste tunisienne que les étudiants utilisent pour recevoir leur bourse.

Il s’avère que cette information est fausse et que le site en question est un site de piratage qui vise à tromper les clients de la poste et les étudiants et à subtiliser les données de leur compte.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a aussi démenti cette « information » précisant qu’il va enquêter sur le site en question et qu’il compte engager des poursuites judiciaires à l’encontre des responsables et appelant les étudiants à s’informer exclusivement sur le site officiel du ministère.

L'inscription pour bénéficier d’une bourse ne nécessite aucunement de divulguer des données relatives à des comptes financiers, elle se fait directement auprès de l’office universitaire spécifique à chaque région et les candidatures, qui sont téléchargeables sur le site de l’office, comprennent les données sur l’identité de l’étudiant et celles relatives à son cursus. La demande, imprimée sur papier, est envoyée à l’adresse de l’office de la région concernée et non sur internet comme le prétend le site frauduleux.

La bourse n'est attribuée que sous certaines conditions, notamment le revenu annuel des parents. Sa valeur varie entre les étudiants en licence (1320 dt), les étudiants en master (1760 dt), les étudiants en master 2 (2200 dt) et les doctorants (3000 dt).

Le projet de loi de finances pour l'année 2021 prévoit un fonds d'un montant de 217,8 millions de dinars alloués au titre de bourses et prêts universitaires.

M.B.Z