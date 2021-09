Seif Eddine Makhlouf critique la présence de policiers aux alentours de sa maison

Le député radical de la Coalition Al Karama, Seif Eddine Makhlouf, s’est adressé, le 13 septembre 2021, au chargé de la gestion du ministère de l’Intérieur, via une publication sur sa page Facebook, en le qualifiant de responsable de la sécurité en temps de coup d’Etat.

Seif Eddine Makhlouf a critiqué la présence exagérée de forces de police aux alentours de son lieu de résidence.

« Il n’est pas nécessaire d’encercler ma maison par des véhicules de la police… que le bruit des moteurs diesel soit entendu dans tout le quartier… que les agents parlent à voix haute et prennent leurs aises… jusqu’à déranger les voisins et les résidents », a-t-il écrit.

Par la suite, Seif Eddine Makhlouf a expliué que sa femme et ses enfants, apeurés, n’ont pas pu dormir durant toute la nuit.

« Le coup d’Etat prendra fin… Nous demeurons des députés et des avocats… Nous sommes encore élus et légitimes… Nous pouvons encore poursuivre en justice tous ceux qui abusent de leurs pouvoirs… qui ont délaissé les voleurs et ont harcelé les individus intègres », a-t-il ajouté.

« Monsieur le responsable… cinquante jours à la recherche des opposants au coup d’Etat comme si vous étiez à la recherche de meurtriers de prophètes… et au final vous êtes retournés aux harcèlements de femmes et d’enfants », a-t-il poursuivi.

Enfin, le député a affirmé qu’il tient le chargé de la gestion des affaires du ministère de l’Intérieur pour responsable de tout malheur qui pourrait atteindre les membres de sa famille.

S.G