Décès du chirurgien cardiovasculaire Elyes Ayadi

Le chirurgien cardiovasculaire de libre pratique Elyes Ayadi est décédé lundi 13 septembre 2021.

La Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire et le Syndicat tunisien des médecins libéraux ont déploré tous deux, dans des communiqués séparés, cette immense perte. Ils ont profité de l’occasion pour présenter à sa famille, ses amis et ses proches leurs plus sincères condoléances.

Paix à son âme