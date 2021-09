Ferjani : Un projet de loi relatif à l'adoption du passe vaccinal est en cours de préparation

Le directeur général de la santé militaire, Mustapha Ferjani a déclaré sur Jawhara FM, le 10 septembre 2021, que « 60% des citoyens ont reçu une première injection et 25% ont déjà achevé leur vaccination, mais la réticence à la vaccination a imposé l’adoption du passe vaccinal, et un projet de loi est en cours de préparation, en se référant aux expériences étrangères ».

Le directeur général de la santé militaire a annoncé que le passe vaccinal deviendra obligatoire pour l’accès aux espaces publics ainsi qu’aux endroits recevant du public en indiquant que « ce passe est nécessaire pour réduire la charge virale transmissible et pour l’intérêt commun ».

Concernant l’ouverture des frontières avec la Libye, Mustapha Ferjani a indiqué qu’un protocole sanitaire commun, faisant l’objet de réunions de travail entre les commissions des deux pays, est en cours de préparation, en ajoutant « nous sommes vigilants face au nouveau variant Mu, on n’a pas de cas enregistré et on voudrait l’éviter ».





Mustapha Ferjani a ajouté que « les doses vaccinales disponibles aujourd’hui avoisinent les douze millions, dont 7.500.000 sont parvenues sous forme de dons, et six millions sont des achats »

Enfin, Mustapha Ferjani a annoncé que « durant cette semaine et la semaine prochaine, une campagne de vaccination visera les étudiants et le corps universitaire à travers les unités mobiles qui seront présentes au sein des universités et j’appelle ainsi les citoyens tunisiens à se faire vacciner massivement ».





J.B