La députée Sihem Chrigui démissionne de Qalb Tounes

La députée du parti Qalb Tounes, Sihem Chrigui, a annoncé sur sa page Facebook sa démission du parti.

« Il n'y a de loyauté qu'à la patrie, fierté et gloire à mon pays ! L'intérêt et la souveraineté nationale de la Tunisie passent avant tout », a écrit la députée.

« J’annonce ma démission du parti », a-t-elle écrit sans citer les raisons.

Pour rappel, Sihem Chrigui a été élue comme membre de l’Assemblée des représentants du peuple sur la circonscription électorale de Kairouan. Avant le gel de l’activité parlementaire, Sihem Chrigui était membre des commissions de l’Agriculture, de la Sécurité alimentaire, du Commerce et des Services annexes et des Affaires des handicapés et des Catégories précaires.

S.G