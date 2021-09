Khlifi se retire en direct et accuse Shems FM de participer aux campagnes de diffamation

Le député de Qalb Tounes, Oussama Khlifi a déclaré sur les ondes de Shems FM, le 10 septembre 2021, que : « Suite à mon intervention à l’Union interparlementaire, je suis devenu la cible de campagnes diffamatoires sur les réseaux sociaux, appelant même à mon assassinat ».

Oussama Khlifi a précisé que « j’ai toujours rejeté les mesures exceptionnelles annoncées depuis le 25 juillet, ainsi que la suspension de ma qualité de parlementaire. De ce fait, mon appel relatif à l’intervention dans cette crise parlementaire afin de remettre la Tunisie sur le droit chemin, n’a rien d’étonnant et relève de la compétence de cette Union interparlementaire ».

Suite à son interrogation sur les nombreux avis considérant ses dires comme un appel à l'ingérence dans la souveraineté nationale, le député de Qalb Tounes a mis fin à son intervention, en déclarant : « Je me retire de votre programme, votre question est inappropriée et vous participez activement à cette campagne diffamatoire visant ma personne et mon intégrité physique ».

