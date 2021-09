Walid Hajjam : Le plan de Kaïs Saïed inclut l’instauration d’un régime présidentiel

Invité de l’émission « Mouajaha » sur Sky News Arabia, le conseiller auprès de la présidence de la République, Walid Hajjem, a affirmé, jeudi 9 septembre 2021, que le président de la République, Kaïs Saïed avait bien « un plan ».

Précisant que le chef de l’Etat s’est attaqué au dernier virage, il a indiqué que celui-ci s’adresserait prochainement au peuple tunisien sans communiquer de date précise. Il a ajouté, dans ce sens, que l’identité du nouveau chef de gouvernement serait, également, dévoilée prochainement.

En annonçant le prolongement de l’état d’exception sine die, Kaïs Saïed s’est attiré les foudres des analystes politiques, états amis et partenaires financiers de la Tunisie. Plusieurs se sont exprimés à ce sujet appelant le président de la République à mettre un terme aux mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet en désignant un chef de gouvernement, notamment.

« Le plan que le président de la République compte mettre en œuvre sera dévoilé en temps opportun. C’est la dernière ligne droite », a assuré Walid Hajjem réfutant, par la même occasion, les rumeurs selon lesquelles la nomination d’un chef de gouvernement se ferait avant la fin de cette semaine.

Il a signalé qu’en plus de la recherche de la perle rare, Carthage travaillait, également, sur la révision de la répartition des pouvoirs et du régime politique à envisager. Le constat est clair, selon Walid Hajjem. Le régime politique mis en place en vertu de la Constitution de 2014 est stérile et a eu des répercussions sur la Tunisie. « L’idée est d’aller vers un régime plus juste qui donne la possibilité aux pouvoirs d’exercer leurs compétences comme il se doit. On ne peut continuer à fonctionner suivant ce régime (…) Nous nous orientons, d’ailleurs, vers un régime présidentiel », a-t-il avancé.

Depuis les élections de 2014, la Tunisie a instauré un régime politique hybride dans lequel le pouvoir est partagé entre le le législatif représenté par le Parlement et un exécutif bicéphale incluant un chef de gouvernement et un président de la République aux prérogatives théoriquement limitées.

N.J.