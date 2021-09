Conseil des chambres mixtes : Donia Hedda Ellouze succède à Ibrahim Debache

La présidente de la Chambre tuniso-portugaise de commerce et d'industrie, Donia Hedda Ellouze, est la nouvelle présidente du Conseil des chambres mixtes pour un mandat d'un an. Elle succède à Ibrahim Debache qui occupait ce poste.

Me Hedda Ellouze y a été désignée à ce poste par les membres du conseil, au terme d’une réunion tenue le mercredi 8 septembre 2021.

Donia Hedda Ellouze est avocate à la cour de Cassation et a fondé son cabinet en 1986. Elle est Consul honoraire du Chili, présidente de l’ONG Education For Employment (EFE) Tunisie, membre du Bureau de I'ONG Action Développement Solidaire (ADS) et présidente de la Chambre de Commerce et de l'industrie Tuniso- Portugaise.

I.N avec communiqué