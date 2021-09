Vermeg obtient la certification SOC 2 de l'AICPA

Vermeg, la société fondée par Badreddine Ouali, vient d’obtenir la certification SOC 2 (Systems and Organizations Controls 2), délivrée par l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants).

Dans un communiqué, Vermeg explique que la certification SOC 2 est à la fois un cadre de contrôle de sécurité et une procédure d'audit. Elle est spécifiquement conçue pour le traitement et le stockage des données client dans le cloud.

Et d’expliquer que la société est en train d’élargir activement ses offres software as a service (SaaS) existantes pour couvrir des produits et des géographies supplémentaires, en précisant que le modèle d'exploitation commerciale des logiciels SaaS est devenu l'un des principaux canaux permettant à Vermeg d’offrir des services aux clients. Ainsi, Vermeg a constaté une augmentation significative du nombre de ses clients abonnés à une offre SaaS, les douze derniers mois. La certification SOC 2 rassurera ces clients.

D’après communiqué