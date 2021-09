Moncef Kchaou candidat pour la présidence de la Cour de cassation

Le Conseil de l’ordre judiciaire a annoncé, mercredi 8 septembre 2021, avoir choisi Moncef Kchaou en tant candidat au poste de premier président de la Cour de cassation en remplacement à Taïed Rached.

Dans un communiqué publié à l’occasion, le Conseil de l’ordre judiciaire a précisé de la candidature de Moncef Kchaou sera discutée lors de sa prochaine assemblée générale pour ensuite être présentée au président de la République, Kaïs Saïed.

Actuellement, magistrat président de chambre à la Cour de cassation de Tunis, Moncef Kchaou a, entre autres, été premier président de la Cour d’appel de Médenine, président du Tribunal de première instance de Sfax et conseiller à la Cour de cassation

Taieb Rached a, rappelons-le, été suspendu le 20 août 2021 sur décision du Conseil de l’ordre judiciaire en attendant d’examiner son affaire. Son dossier a été déféré devant le ministère Public pour prendre les procédures adéquates à son encontre conformément aux dispositions de l’article 63, paragraphe 2 de loi du Conseil supérieur de la Magistrature.

En novembre 2020, le Conseil de l’ordre judiciaire a ordonné la levée de l’immunité du premier président de la Cour de cassation à la demande du Parquet près le Tribunal de première instance de Tunis, chargé d'enquêter sur les données fuitées au sujet de l'assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, de corruption et terrorisme.

Taieb Rached avait été accusé de corruption financière et de possession de biens non déclarés par son confrère Béchir Akremi, alors, accusé d’avoir dissimulé des preuves importantes dans les dossiers de l’assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi.

N.J.