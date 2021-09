Nabil et Ghazi Karoui risquent la perpétuité

Le membre du comité de défense des frères Nabil et Ghazi Karoui, Marouen Hajji, a indiqué, lors de son intervention ce mercredi 8 septembre 2021, sur Mosaïque FM, que les accusations contre les deux Tunisiens, incarcérés en Algérie, concernent l’entrée illégale en territoire algérien via un réseau criminel et que la peine encourue peut aller jusqu’à la perpétuité.

« Il ne s’agit pas seulement d’une entrée clandestine mais de tout un réseau qui implique aussi d’autres personnes dont deux autres Tunisiens actuellement en fuite et aussi des Algériens. Tout ceci a été organisé et si les faits sont avérés la peine peut aller jusqu’à la perpétuité » a affirmé l’avocat.

Marouen Hajji a ensuite précisé que « le crime » a été commis en Algérie et que Nabil et Ghazi Karoui seront jugés sur place. « S’il y a des accords d’extradition entre les deux pays alors le processus suivra son cours mais c’est ici qu’ils seront jugés. Les frères Karoui n’ont pas parlé de demande d’asile, même dans leurs déclarations ils ont évoqué des menaces mais n’ont jamais émis le souhait d’être réfugiés ici. Ils vont très bien et, hormis cette affaire, Nabil Karoui n’est pas concerné par d’autres affaires en justice ici en Algérie » a-t-il conclu.

Rappelons que le fondateur de Qalb Tounes, Nabil Karoui, a été arrêté, le 29 août, en Algérie. Les médias algériens soutiennent qu’il a été échangé contre le réfugié politique Slimane Bouhafs.

Le député Ghazi Karoui a été arrêté par les autorités algériennes en même temps que son frère. Ils ont été arrêtés à Tébessa près des frontières tunisiennes. Ils se trouvaient dans un appartement situé au centre-ville

M.B.Z