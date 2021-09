Mohsen Marzouk : les Talibans nous ont dépassé !

Le président de Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk a indiqué, le 8 septembre 2021, que les talibans ont doublé le président de la République, Kaïs Saïed.

Il a déclaré que : « Le mouvement extrémiste et radical des talibans, construit dans les grottes, les montagnes et instruit par les guerres nous a dépassé. Après sa victoire et son entrée à Kaboul à la fin du mois dernier, les talibans ont formé leur gouvernement et nommé son chef en annonçant leur cadre de travail ».

« Quant à nous et depuis le 25 juillet, on est toujours dans l’attente d’un nouveau gouvernement, malgré notre gloire antique et notre grande civilisation, on demeure sans perspectives d’avenir avec une triste diplomatie », a-t-il ajouté.

Rappelons que Mohsen Marzouk a toujours soutenu les mesures exceptionnelles du 25 juillet, mais la lenteur et le mystère entourant les futures décisions de notre président de la République, qui se limite à des discours sans actions.

J.B