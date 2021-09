Foued Thameur démissionne de Qalb Tounes et dénonce les propos de Oussama Khlifi

Le député Foued Thameur a annoncé le 8 septembre 2021, sa démission du parti Qalb Tounes, en dénonçant les propos de Oussama Khlifi, lors de son intervention, dans le cadre de la plénière du cinquième congrès des présidents des parlements.

Foued Thameur a contesté, l’appel de Oussama Khlifi à l’integérence étrangère en indiquant : « J’ai refusé l’ingérence étrangère en Libye, en Iraq, et ailleurs, et je la refuse aussi dans mon pays. Mon grand-père était tué et condamné à mort, parce qu’il défendait mon pays et le sien contre la colonisation française, et agir autrement, est inacceptable, la question est personnelle ».

« Mes mots peuvent paraître blessants et ne pas plaire à certains. Il s’agit d’une conviction indiscutable et je déclare ma démission du parti » a-t-il affirmé.

Rappelons que le chef du bloc parlementaire de Qalb Tounes, Oussama Khlifi a décrit la situation actuelle en Tunisie de dangereuse et a appelé à l'intervention du club parlementaire en Tunisie afin d'assurer un retour à la normale.

J.B