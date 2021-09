Noureddine Bhiri solidaire avec ses collègues avocats

Le député et dirigeant Ennahdha, Noureddine Bhiri a publié un statut, ce dimanche 5 septembre 2021, pour faire part de sa solidarité avec ses collègues avocats, Chawki Tabib, Mehdi Zagrouba, Seif Eddine Makhlouf et Lotfi Marghli.

Noureddine Bhiri a considéré que le barreau est un partenaire indissociable pour l’instauration de la justice, ajoutant que les avocats avaient prêté serment pour défendre les droits et libertés et toutes les causes justes indépendamment des appartenances politiques et idéologiques des adversaires.

Le dirigeant nahdhaoui a ajouté que le barreau avait joué un rôle clé dans la libération de la Tunisie, la construction de la Tunisie, la lutte contre la tyrannie et la réalisation de la révolution de 2011. « Il est faux de croire que les avocats se défendent suivant leurs opinions ou leurs appartenances, qu’ils dépendent de quiconque. Les avocats sont nés libres et le resteront », assure-t-il.

S.H