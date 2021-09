Kaïs Saïed aux Américains : Ils cherchent des organisations terroristes pour m’assassiner

La rencontre du président de la République avec la délégation américaine ayant eu lieu, hier, samedi 4 septembre 2021, a été au centre de l’actualité nationale. Très attendue, et suivie de très près, cette visite a créé une vive polémique, entre le compte-rendu publié par les services de communication de la présidence de la République et le tweet du sénateur Chris Murphy.

Cela dit, un nouveau passage de cette rencontre, non repris par la vidéo publiée par Carthage, a été rapporté par la chaine Al Wataniya 1 lors du journal de 20h du samedi 4 septembre 2021. Le président de la République avait fait part à la délégation américaine d’un éventuel plan d’assassinat le visant. « Ce n’était en aucun cas un coup d’Etat, puisqu’un coup d’Etat implique une déviation de la légitimité. Pourtant, ils vont à l’étranger pour porter atteinte à l’image de leur pays et dénigrer l’image du président de la République. Plus encore, ils cherchent certaines organisations terroristes pour assassiner le président de la République », indique Kaïs Saïed en substance à ses interlocuteurs américains.

Rappelons que le président de la République a reçu, samedi 4 septembre 2021, une délégation américaine dont font partie notamment les sénateurs Chris Murphy et Jon Ossof. A cette occasion, Kais Saïed a tenu à réaffirmer que le 25-Juillet n’a été en aucun cas un coup d’Etat. Le président de la République a aussi rappelé que la Tunisie est un Etat souverain comme le dispose la constitution et que cette souveraineté revient au peuple en premier lieu.

D’autre part, le sénateur Chris Murphy, a posté un tweet à l’issue de cette rencontre assurant avoir appelé à un retour urgent au processus démocratique et à mettre un terme, rapidement, à l'état d'urgence. Il a précisé que le seul intérêt des États-Unis était de protéger et de faire progresser une démocratie et une économie saines pour les Tunisiens.

S.H