Chris Murphy appelle à mettre un terme rapidement à l’état d’urgence

Le sénateur Chris Murphy, a posté un tweet tard dans la soirée d’hier, samedi 4 septembre 2021, à l’issue de sa rencontre avec le président de la République, Kaïs Saïed, pour donner une lecture rapide à la suite de cette rencontre.

Le sénateur américain a assuré avoir appelé à un retour urgent au processus démocratique et à mettre un terme, rapidement, à l'état d'urgence. Il a précisé que le seul intérêt des États-Unis était de protéger et de faire progresser une démocratie et une économie saines pour les Tunisiens. Et d’ajouter que les USA ne favorisaient aucun parti par rapport à un autre et qu’ils n’avaient aucun intérêt à impulser un plan de réforme plutôt qu'un autre. C'est aux Tunisiens qu'il appartient de trancher ces questions, souligne Chris Murphy.

Le sénateur américain a poursuivi, en indiquant avoir assuré au président tunisien que les États-Unis continueraient à soutenir une démocratie tunisienne qui répond aux besoins du peuple tunisien et protège les libertés et les droits de l'homme.

Rappelons que le président de la République a reçu, samedi 4 septembre 2021, une délégation américaine dont font partie notamment les sénateurs Chris Murphy et Jon Ossof. A cette occasion, Kais Saïed a tenu à réaffirmer que le 25-Juillet n’a été en aucun cas un coup d’Etat. Le président de la République a aussi rappelé que la Tunisie est un Etat souverain comme le dispose la constitution et que cette souveraineté revient au peuple en premier lieu.

S.H