Saïed face à l’Utica : Il n’est pas question de compétences, mais de tout un projet !

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, samedi 4 septembre 2021, une délégation de l’Utica, conduite par son président Samir Majoul, pour revenir sur la situation actuelle et féliciter « les hommes d’affaires intègres pour le rôle qu’ils sont en train de jouer sur la scène nationale ».

Le président de la République a indiqué qu’il est nécessaire d’être à la hauteur des attentes des Tunisiens, ajoutant qu’il compte sur la patience des hommes d’affaires tunisiens en ces circonstances actuelles.

Par ailleurs, il a affirmé : « Certains pensent que le temps s’est arrêté, mais il n’y aura ni de précipitation, ni de retard. Le temps passe et le peuple a tracé son chemin et ses perspectives. Tous ceux qui cherchent un autre chemin, à l’échelle nationale ou internationale, doivent savoir que le peuple a fait son choix. Les moyens qu’ils ont choisis ne mènent nulle part, à moins d’un retour à la case de départ. Notre feuille de route est claire, tout comme notre chemin. Nous allons passer, dans les plus brefs délais, aux mesures capables de concrétiser le choix du peuple. La souveraineté est au peuple et non aux marchands d’illusions. Ces gens-là doivent comprendre que la souveraineté de l’Etat doit être préservée ».

Le président de la République a réitéré le fait qu’il n’y aurait aucun retour en arrière. « Ceux qui le tenteraient, tomberont dans le premier fossé du chemin qu’ils avaient choisi ». Et d’ajouter que « la question n’est pas en rapport avec la compétence comme ils le prétendent, mais qu’il s’agit d’un projet. Pour ce qui est des compétences, l’administration tunisienne en regorge. Le plus important, étant d’aller de l’avant dans le chemin tracé par le peuple tunisien et de réaliser ses objectifs. ».

Le chef de l’Etat a poursuivi son discours en assurant que toutes les mesures nécessaires seront prises dans le cadre de la Constitution et dans les plus brefs délais, afin de rétablir la souveraineté du peuple tunisien.

D’autre part, le communiqué rendu public par la présidence de la République à l’issue de cette rencontre, indique que le président de la chambre syndicale nationale des grandes surfaces a affirmé qu’il a été décidé de vendre une grande partie des fournitures scolaires dans les grandes surfaces sans aucune marge de bénéfice durant la période s’étalant du 5 au 26 septembre 2021.

S.H