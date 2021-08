Le président de Huawei North Africa Terry He reçu à Carthage

Le président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli, jeudi 19 août 2021 au palais de Carthage, le président de Huawei North Africa, Terry He.

Le chef de l’Etat a salué les efforts déployés par l’équipementier et sa contribution dans le développement de l’économie numérique du pays, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Kaïs Saïed est, également, revenu sur les opportunités de coopération entre la Tunisie et la Chine dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, du transport, et de la santé évoquant, dans ce sens, le projet de la cité médicale des Aghlabides à Kairouan.

Terry He a, de son côté, noté que la Tunisie avait tous les ingrédients nécessaires pour devenir un hub technologique en Afrique.

Rappelant que la Fondation Huawei envisage la création d’un centre de recherche et de développement en Tunisie, il a ajouté que l’entreprise continuerait à appuyer le pays à travers sa participation au projet de la cité médicale des Aghlabides mais également à travers d’autres projets de transformation et d’économie numériques, la création d’emplois, la formation des compétences, et la mise en place de partenariats avec les universités tunisiennes.

N.J.