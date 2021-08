Khalil Baroumi : Les anciens dirigeants ne peuvent sauter du bateau et clamer la pureté !

L’ancien membre du bureau exécutif du parti Ennahdha, Khalil Baroumi, a publié sur sa page Facebook, le 19 août 2021, que depuis la déclaration des mesures exceptionnelles depuis vingt jours, certaines personnes ont été arrêtées à cause de leur opinion politique et d’autres pour suspicion de corruption.

Il a ajouté que les soupçons de corruption pésent sur « l'entourage du parti Tahya Tounes et les résidus de Nidaa et ils disent ce qu’ils ne font pas. Ils ont entaché la scène politique, ils se proclament hommes d’honneur alors qu’ils sont hypocrites et changent de camp à la vitesse de la lumière ».





Khalil Baroumi a aussi précisé que le dernier mot appartiendra au pouvoir judiciaire indépendant et impartial, notamment à propos de procédures administratives illégales et inconstitutionnelles.

Concernant Ennahdha, Khalil Baroumi a considéré que le mouvement a échoué dans la gestion d’une époque ou il a été englouti par un système corrompu et les suppositions sont interminables, mais les leaders de cette époque et ceux qui ont dirigé le pays n’ont pas le droit de réfuter tout en bloc et sauter du bateau en clamant la pureté. Il fait ainsi référence aux déclarations de l'ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Khalil Baroumi a estimé que la première réforme est de purifier la scène politique de l'hypocrisie et la corruption afin de la renouveler loin de ceux qui se servent partout.

Khalil Baroumi a conclu que « La réforme est nécessaire, oui, mais il est nécessaire de revenir à la constitution et aux institutions… ».

J.B