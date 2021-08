Près d’un million de dinars saisis dans une campagne de contrôle des bureaux de change





Dans le cadre de la lutte contre la contrebande de devises, les services de la Garde douanière, ont mené une campagne de contrôle des bureaux de change dans les gouvernorats de Tunis, de l’Ariana et de Bizerte.





Cette campagne a permis de saisir des sommes de devises étrangères estimées à environ 414 mille dinars et 618 mille dinars en devise et chèques tunisiens. Selon un communiqué de la douane tunisienne, un PV de saisie a été rédigé et les recherches se poursuivent.





M.B.Z